Олимпийский чемпион Чебан: "Попросил министра разобраться с нашим тренером, который препятствовал медалям"

Двухкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ-одиночке Юрий Чебан попросил министра спорта Игоря Жданова "разобраться" с главным тренером украинской команды по гребле Алексеем Мотовым за то, что он препятствовал украинским спортсменам добывать медали на Играх в Рио. Об этом Чебан рассказал в интервью телеканалу "Громадське", сообщает Tribuna.com.

"Я попросил, чтобы он (Жданов - ред.) разобрался с нашим главным тренером Мотовым, который препятствовал медалям. Теоретически у нас должно было быть пять медалей. Это девочки (четверка и двойка), я, двойка каноэ и Паша Алтухов.

У меня была медаль на грани срыва, потому что в нужный момент не оказалось тренера рядом, когда нужно было подавать протесты. Он уехал с канала и меня бросил.

Паша Алтухов не знал, что он может по сетке отбора попасть сразу в финал. Главный тренер не предоставил ему эти протоколы, которые обновляются. Их нужно каждое утро брать и показывать, высчитывать по сетке, куда он может попасть. Соответственно, он сплавил гонку, попал в полуфинал. В полуфинале выложился, выдохся к финалу и стоял не по той дорожке, по которой ему было выгодно.

За девочек – это вообще другая тема. Потому что можно целую передачу выделить. Разборки были с декабря месяца прошлого года, вплоть до самого выезда на Олимпийские игры. Они тренировались по Скайпу с тренером, постоянно были с ним на связи. На сборе перед Олимпиадой были без тренера.

Все это завязано на одном человеке.

Как отреагировал министр? Что он мог сказать, там люди сидели. "Да, все сделаем. Будем решать, будем разбираться». Будем ждать", – сказал Чебан.

Как сообщал УНИАН, ранее три украинских байдарочницы обвинили главного тренера команды по гребле Алексея Мотова за увольнение их тренера Алексея Семыкина перед соревнованиями и навязывание состава на Олимпиаду. Кроме того, они заявили, что Игорь Жданов шантажировал их допингом перед Играми-2016.

Позже советник министра Павел Булгак заявил, что Семыкин готовил экипаж украинских спортсменок на продажу в Молдову или Азербайджан. В свою очередь, Жданов опроверг информацию о шантаже, подчеркнув, что он вовсе не общался с байдарочницами перед Олимпиадой.