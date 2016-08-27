На Майдане в Киеве состоялась церемония проводов сборной Украины на Паралимпийские игры в Рио

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в Играх примут участие 172 украинских спортсмена - самая большая команда на играх за всю историю Украины.

Атлеты будут представлять Украинское государство в 15 видах спорта: в академической гребле, волейболе сидя, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании, стрельбе пулевой, стрельбе из лука, фехтовании на колясках, футболе среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, велоспорте, параканое, голболе и паратриатлоне.

Читайте такжеОлимпийский чемпион Чебан: "Специально заказал лодку с рисунком "взорвавшейся" в Москве ракеты"

Всего на Паралимпиаде в Рио около 4,5 тыс. спортсменов разыграют 528 комплектов наград в 22 видах спорта.

Присутствующий на торжестве заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко со сцены зачитал приветствие главы государства к спортсменам.

«Высоко и гордо несите сине-желтый флаг Родины, помня, что вместе с вами миллионы соотечественников, наши воины-защитники, с вами Украина», - говорится в приветствии Петра Порошенко.

Президент подчеркнул, что украинцы верят в победы паралимпийцев.

«В сложном 2014 году, когда в бурном Киеве решалась судьба европейского выбора государства, вы на зимней Паралимпиаде демонстрировали всему миру национальное достоинство и высокий патриотизм. Надеемся на вашу силу, мощь и неодолимый украинский дух», - отмечается в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что каждое достижение спортсменов-паралимпийцев важно для граждан с инвалидностью, потому что вдохновляет их на полноправное участие в жизни общества, утверждение здорового образа жизни и достижение новых вершин. Президент пожелал Национальной паралимпийской сборной команде Украины крепкого здоровья, уверенности, рекордов и медалей.

В торжественной церемонии проводов приняли участие уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, украинские артисты, участники АТО и Революции Достоинства.

ХV летние Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 сентября по 18 сентября.