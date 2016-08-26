Все украинские призеры-олимпийцы получили призовые за медали в Рио

Министерство молодежи и спорта Украины выплатило государственные премиальные всем спортсменам сборной Украины, которые стали победителями и призерами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщил министр Игорь Жданов в своем Facebook.

Министр отметил, что средства были выплачены спортсменам оперативно. Спорстмены уже получили на свои карты соответствующие деньги.

"Напомню, выплата премиальных происходит в пересчете на грн. по курсу НБУ на день осуществления транзакции", - отметил Жданов.

Спортсмены получили 125 тыс. долларов США за "золото" Олимпиады, 80 тыс. долларов США за "серебро", 55 тыс. долларов США за "бронзу".

Как сообщал УНИАН, на Играх в Рио украинцы завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали - 11 наград.

Игры в Рио проходили с 5 по 21 августа.