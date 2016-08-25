Организаторы Олимпиады-2016 открыли аукцион предметов, связанных с именами призеров соревнований

Организаторы Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро выставили на аукцион несколько десятков предметов спортивного инвентаря и другие аксессуары, связанные с именами победителей и призеров соревнований. Информация о торгах была опубликована на официальном сайте оргкомитета "Рио-2016", сообщает ТАСС.

"Завоюйте свой кусочек истории. Регистрируйтесь уже сейчас", - этот лозунг размещен на интернет-странице, посвященной событиям Олимпиады. Среди доступных трофеев - эстафетная палочка, которую держал в руках ямайский спринтер Усэйн Болт, или факел, с помощью которого бразильский марафонец Вандерлей Кордейру зажег олимпийский огонь на церемонии открытия Игр. Принять участие в торгах могут жители любой точки планеты.

"Мы старались представить покупателям действительно уникальные предметы, например, флаги и спортивный инвентарь, который использовали спортсмены. Олимпиада - фантастическое событие, и эти вещи через несколько лет станут бесценными. Мы хотим дать каждому возможность получить на память частичку этой истории", - заявил Джон Курлей, один из топ-менеджеров "Рио-2016", ответственный за проведение торгов.

Сайт аукциона будет доступен до декабря. Организаторы обещают постоянно пополнять его ассортимент новыми товарами. Стартовая цена самых дешевых из них - всего один реал (около 0,3 доллара), однако наиболее популярные у участников торгов предметы за несколько часов дорожают в десятки тысяч раз. На данный момент лидером по цене является олимпийский факел с автографом Вандерлея Кордейру - за него уже предложено 19,1 тысяч реалов или 8,9 тысяч долларов.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. С 7 по 18 сентября в городе состоится Паралимпиада.