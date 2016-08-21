Сборная Украины завершила участие в Олимпиаде-2016 с личным медальным антирекордом

Сборная Украины завершила ХХХІ летние Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро с наихудшим результатом в своей истории по количеству золотых медалей, общему количеству медалей и месту в медальном зачете.

В течение Олимпиады Украина завоевала 11 медалей.

Два золота для Украины завоевали гимнаст Олег Верняев в соревнованиях на брусьях, а также Юрий Чебан в гребле на каноэ.

Пять серебряных медалей выиграли стрелок Андрей Кулиш, гимнаст Олег Верняев, женская сборная по фехтованию на саблях, борец в вольном стиле Жан Беленюк и спортсмен в современном пятиборье Павел Тимощенко.

Четыре бронзы взяли саблистка Ольга Харлан, прыгун в высоту Богдан Бондаренко, дуэт каноистов Тарас Мищук и Дмитрий Янчук, а также гимнастка Анна Ризатдинова.

С этими результатами Украина займет в окончательном медальном зачете не выше 30-го места.

До этого наиболее неудачной Олимпиадой для Украины по количеству золотых медалей был Сидней-2000, где спортсмены взяли три медали высшей пробы. Наименьшее общее количество медалей украинцы ранее выигрывали на Играх-2012 в Лондоне - 20.

Самое низкое место на Олимпиаде украинские спортсмены также занимали в Сиднее, в 2000-м году - 21-е.