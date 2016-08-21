Украина в Рио: календарь последнего дня Олимпиады
В последний 16-й день Олимпиады украинцы будут бороться за медали в трех видах спорта.
Сегодня на Олимпийских играх в Рио последний соревновательный день. В большинстве видов спорта медали уже разыграны, а основное внимание зрителей будет приковано к игровым видам - баскетболу, гандболу, волейболу, - где будут сыграны решающие матчи. Украина в игровых видах спорта, как известно, представлена не было изначально, потому внимание украинских зрителей сегодня будет уделено, прежде всего, вольной борьбе, легкой атлетике и художественной гимнастике.
В вольной борьбе наибольшие надежды стоит связывать с Валерием Андрейцевым, который на Олимпиаде-2012 в Лондоне стал серебряным призером. Сейчас букмекеры котируют украинца как третьего претендента на "золото", а проблема здесь лишь одна - уже в своей первой схватке он встретится с россиянином Анзором Болтукаевым, фаворитом №1 на медаль высшей пробы.
В олимпийском марафоне, где традиционно сильны африканцы, рассчитывать на медаль очень сложно, и потому успехом для Украины будет, по крайней мере, повторение своего лучшего результата. Этот результат принадлежит как раз сегодняшему участнику забега Александру Ситковскому, который на марафоне на Играх-2012 пришел к финишу 12-м.
Последним соревнованием для Украины на Олимпиаде-2016 станет финал командного первенства по художественной гимнастике. Во время квалификации украинские гимнастки заняли восьмое место, но теперь, вдохновившись вчерашним бронзовым выступлением Анны Ризатдиновой, постараются улучшить свою позицию.
В 21:45 по киевскому времени начнется последний олимпийский финал - в решающей стадии баскетбольного турнира сыграют сборные США и Сербии. А уже в 02:30 ночи начнется церемония закрытия Олимпиады, где также примут участие украинские спортсмены.
Вольная борьба, мужчины
Вес: до 65 кг;
Участник: Андрей Квятковский;
Начало 1/8 финала: 14:54; Финал: после 19:00.
Вольная борьба, мужчины
Вес: до 97 кг;
Участник: Валерий Андрейцев;
Начало 1/8 финала: 15:26; Финал: после 19:00.
Легкая атлетика, мужчины
Марафон (42 км)
Участники: Александр Ситковский, Игорь Олефиренко, Игорь Русс;
Начало: 16:30.
Художественная гимнастика
Командные соревнования, финал
Участники: Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудым, Анастасия Возняк.
Начало: 17:00.
Церемония закрытия Олимпиады
Начало: 02:30.