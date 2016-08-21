Украина в Рио: календарь последнего дня Олимпиады

Сегодня на Олимпийских играх в Рио последний соревновательный день. В большинстве видов спорта медали уже разыграны, а основное внимание зрителей будет приковано к игровым видам - баскетболу, гандболу, волейболу, - где будут сыграны решающие матчи. Украина в игровых видах спорта, как известно, представлена не было изначально, потому внимание украинских зрителей сегодня будет уделено, прежде всего, вольной борьбе, легкой атлетике и художественной гимнастике.

В вольной борьбе наибольшие надежды стоит связывать с Валерием Андрейцевым, который на Олимпиаде-2012 в Лондоне стал серебряным призером. Сейчас букмекеры котируют украинца как третьего претендента на "золото", а проблема здесь лишь одна - уже в своей первой схватке он встретится с россиянином Анзором Болтукаевым, фаворитом №1 на медаль высшей пробы.

В олимпийском марафоне, где традиционно сильны африканцы, рассчитывать на медаль очень сложно, и потому успехом для Украины будет, по крайней мере, повторение своего лучшего результата. Этот результат принадлежит как раз сегодняшему участнику забега Александру Ситковскому, который на марафоне на Играх-2012 пришел к финишу 12-м.

Последним соревнованием для Украины на Олимпиаде-2016 станет финал командного первенства по художественной гимнастике. Во время квалификации украинские гимнастки заняли восьмое место, но теперь, вдохновившись вчерашним бронзовым выступлением Анны Ризатдиновой, постараются улучшить свою позицию.

В 21:45 по киевскому времени начнется последний олимпийский финал - в решающей стадии баскетбольного турнира сыграют сборные США и Сербии. А уже в 02:30 ночи начнется церемония закрытия Олимпиады, где также примут участие украинские спортсмены.

Вольная борьба, мужчины

Вес: до 65 кг;

Участник: Андрей Квятковский;

Начало 1/8 финала: 14:54; Финал: после 19:00.

Вольная борьба, мужчины

Вес: до 97 кг;

Участник: Валерий Андрейцев;

Начало 1/8 финала: 15:26; Финал: после 19:00.

Легкая атлетика, мужчины

Марафон (42 км)

Участники: Александр Ситковский, Игорь Олефиренко, Игорь Русс;

Начало: 16:30.

Художественная гимнастика

Командные соревнования, финал

Участники: Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудым, Анастасия Возняк.

Начало: 17:00.

Церемония закрытия Олимпиады

Начало: 02:30.