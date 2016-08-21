Министр спорта: "Тимощенко покорил олимпийский пьедестал после тяжелого перелома ноги"

Об этом на своей странице в соцсети написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов. "Представьте себе, Павел покорил олимпийский пьедестал после тяжелого перелома ноги. Вот так спортивный характер, вот это воля к победе! Героическое, рыцарское выступление! Поздравляем и безумно гордимся нашим многоборцем!", - написал министр.

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