Министр спорта: "Тимощенко покорил олимпийский пьедестал после тяжелого перелома ноги"
02:41, 21 августа 2016Рио-2016
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Павел Тимощенко добывает "серебро" Олимпиады в Рио для Украины в современном пятиборстве.
Reuters
Об этом на своей странице в соцсети написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов. "Представьте себе, Павел покорил олимпийский пьедестал после тяжелого перелома ноги. Вот так спортивный характер, вот это воля к победе! Героическое, рыцарское выступление! Поздравляем и безумно гордимся нашим многоборцем!", - написал министр.
Читайте такжеУкраинец Тимощенко выиграл серебро Олимпиады в современном пятиборьеКак сообщал УНИАН, украинец Павел Тимощенко выиграл серебро в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпиаде-2016 в Рио. 29-летнему киевлянину не хватило семи очков до золотой медали.
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