Ризатдинова принесла Украине десятую медаль Олимпиады (фотогалерея)

Украинка Анна Ризатдинова выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье олимпийских соревнований по художественной гимнастике.

По итогам всех четырех стадий финала украинка набрала 73,583 балла. В частности, 18,200 - за упражнение с обручем, 18,450 - с мячом, 18,450 - с булавами и 18,483 с лентой.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяОлимпийской чемпионкой в многоборье стала россиянка Маргарита Мамун, набравшая 76,483 балла. Вторая позиция у другой представительницы России Яны Кудрявцевой - 75,608 балла.

Бронзовая медаль Ризатдиновой стала четвертой для Украины на Олимпиаде-2016. Всего в активе украинских спортсменов 10 медалей.