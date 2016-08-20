Ризатдинова принесла Украине десятую медаль Олимпиады (фотогалерея)
23:13, 20 августа 2016Рио-2016
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Украинская гимнастка смогла взять бронзу в индивидуальном многоборье.
Reuters
Украинка Анна Ризатдинова выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье олимпийских соревнований по художественной гимнастике.
По итогам всех четырех стадий финала украинка набрала 73,583 балла. В частности, 18,200 - за упражнение с обручем, 18,450 - с мячом, 18,450 - с булавами и 18,483 с лентой.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяОлимпийской чемпионкой в многоборье стала россиянка Маргарита Мамун, набравшая 76,483 балла. Вторая позиция у другой представительницы России Яны Кудрявцевой - 75,608 балла.
Бронзовая медаль Ризатдиновой стала четвертой для Украины на Олимпиаде-2016. Всего в активе украинских спортсменов 10 медалей.
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