Украинские каноисты Янчук и Мищук: "На медаль вдохновила победа Чебана"

Украинские каноисты Тарас Мищук и Дмитрий Янчук сразу после финиша заезда на 1000 метров прокомментировали свой "бронзовый" успех, сообщает корреспондент УНИАН из Рио.

"Было очень трудно. Но нам было с кого брать пример, накануне золото завоевал Юрий Чебан. Эта награда придала эмоций, сил и уверенности в себе всей нашей команде. Нам, в частности", - поделился Мищук.

"В Рио было очень тяжело бороться. Тяжело рано вставать, в 5 утра, тяжело тренироваться, тяжело ложиться в полдевятого вечера, прям как дети маленькие. Что касается гонки, то она сложилась для нас удачно по причине правильной тактики. Как обычно, мы сумели добавить в решающий момент, в концовке. Мы всегда начинаем достаточно спокойно, а на второй половине дистанции уже включаемся в гонку на полную. В итоге, сумели вклиниться в тройку призеров", - добавил Янчук.

"Вместе с тем, могли добиться и большего. Но нам помешал сильный боковой ветер, который сыграл не в нашу пользу. При других погодных условиях, думаю, сумели бы побороться если не за победу, то за серебро, как минимум", - сетует Мищук.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинский дуэт каноистов Тарас Мищук и Дмитрий Янчук стал бронзовым призером Олимпиады-2016 в гребле.