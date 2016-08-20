Мищук и Янчук выиграли для Украины бронзу Олимпиады-2016 в гребле на каноэ

Украинский дуэт каноистов Тарас Мищук и Дмитрий Янчук стал бронзовым призером Олимпиады-2016 в гребле.

В Финале А украинский экипаж преодолел дистанцию 1000 метров за 3:45.949 минуты. Примечательно, что по истечению 500 метров Мищук и Янчук шли пятыми, но во второй половине гонки смогли войти в тройку.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяЗолото в этой дисциплине выиграл дуэт из Германии Себастьян Брендель и Ян Вандрей, их время 3:43.912. Серебро завоевали каноисты из Бразилии.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Мищук и Янчук показали лучшее время среди всех участников - 3:38.384 минуты. Перед этим, в квалификации, они заняли четвертое место с временем 3:35.284.

Отметим, что Тарас Мищук представляет Дубно (Ровенская область), а Дмитрий Янчук - Горишни Плавни (Полтавская область).