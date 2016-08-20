Рио-2016. Сборная Украины опустилась на 26-е место в медальном зачете за два дня до конца Олимпиады

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился 14-й соревновательный день Олимпийских игр-2016 по итогам которого сборная Украины опустилась на 26-е место в медальном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды, как и прежде, 8 наград - 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы.

Ряд команд завоевали по третьей золотой награде и сумели опередить украинцев в таблице.

Лидером медального зачета остается сборная США, На счету американцев уже 105 наград - 38 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые медали.

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Ближайшими преследователями сборной США являются команды Великобритании (24-22-14, 60), Китая (22-18-25, 65), Германии (14-8-13, 35), России (13-16-19, 48) и Японии (12-8-21, 41).

У остальных национальных сборных на счету не более 9 золотых наград.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 5 по 21 августа.