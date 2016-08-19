Рио-2016. Сборная Украины занимает 23-е место по итогам 13-го соревновательного дня

07:31, 19 августа 2016
Рио-2016
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На счету нашей командны уже 8 медалей.

rio2016.com

В Рио-де-Жанейро завершился очередной по итогам которого сборная Украины занимает 23-е место, сообщает официальный сайт соревнований

На счету нашей команды 8 наград - 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы.  

Напомним, что сегодня золотую награду в гребле на байдарках и каноэ завоевал украинский каноист Юрий Чебан.

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Лидером медального зачета остается сборная США,  На счету американцев уже ровно 100 наград - 35 золотых, 33 серебряных и 32 бронзовых медали. 

Ближайшими преследователями сборной США являются команды Великобритании (22-21-13, 56), Китая (20-16-22, 58), Германии (13-8-11, 32), России (12-15-17, 44) и Японии (12-6-18, 36).

У остальных национальных сборных на счету не более 8 золотых наград. 

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 5 по 21 августа. 

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