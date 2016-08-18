Рио-2016. Геращенко вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко вышла в финал олимпийских соревнований по прыжкам в высоту.

Она по очереди с первых попыток брала высоту в 1,80 м, 1,85 м, 1,89 м и 1,92 м. Выход в финал ей принес удачный прыжок через планку, которая была установлена на высоте 1,94 метра. Геращенко преодолела эту отметку Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяс третьей попытки.

Еще одна украинка Юлия Левченко, принимавшая участие в этой дисциплине, остановилась на отметке в 1,92 м и не смогла квалифицировать в финал.

Также неутешительный результат у украинки Оксани Окуневой. Она остановилась на высоте 1,89 м.

Решающая стадия соревнований состоится в ночь с 20 на 21 августа, в 02:30 по киевскому времени.