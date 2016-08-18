Каноист Чебан выиграл второе золото для Украины на Олимпиаде-2016 (фото, видео)

Украинец Юрий Чебан стал олимпийским чемпионом в олимпийских соревнованиях по гребле на каноэ.

Чебан преодолел дистанцию в 200 метров за 39.279.

Вторым к финишу пришел азербайджанец Валентин Демьяненко, который родился и начинал свою спортивную карьеру в Украине. Бронзу взял бразилец Исакияк Кейрос Доc Сантос.

Напомним, по итогам полуфинальных заездов Юрий Чебан стал лишь восьмым среди всех участников, показав результат в 40.590. Он прошел в финал А соревнований лишь после пересмотра правил.

В квалификации украинец был 11-м со временем 41.220.

Золото Олимпиады стало для Чебана вторым после успеха на Играх-2012 в Лондоне.

Кроме того, данная золотая медаль стала второй для Украины на Олимпиаде-2016. Ранее золото выиграл гимнаст Олег Верняев.