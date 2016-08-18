Рио-2016. В финале футбольного турнира сыграют Бразилия и Германия

Сборные Бразилии и Германии сыграют в финале мужского олимпийского турнира по футболу.

Сегодня эти команды выиграли свои полуфинальные матчи. Бразилия со счетом 6:0 разгромила Гондурас, а Германия со счетом 2:0 обыграла Нигерию.

Бразилия - Гондурас - 6:0 (3:0)

Голы: Неймар (1, 90+1), Габриэль Хесус (26, 35), Маркиньош (51), Луан (79).

Нигерия - Германия - 0:2 (0:1)

Голы: Клостерманн (9), Петерсен (89).

Матч за бронзовые медали и финал состояться в предпоследний день Олимпиады, 20 августа.

Также отметим, что сборная Бразилии никогда не выигрывала футбольный турнир на Олимпиаде, но трижды играла в финале. В активе Германии есть победа сборной ГДР в 1976 году.