Рио-2016. В финале футбольного турнира сыграют Бразилия и Германия
00:10, 18 августа 2016Рио-2016
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Сегодня на мужских олимпийских футбольных соревнованиях прошли полуфиналы.
Reuters
Сборные Бразилии и Германии сыграют в финале мужского олимпийского турнира по футболу.
Сегодня эти команды выиграли свои полуфинальные матчи. Бразилия со счетом 6:0 разгромила Гондурас, а Германия со счетом 2:0 обыграла Нигерию.
Бразилия - Гондурас - 6:0 (3:0)
Голы: Неймар (1, 90+1), Габриэль Хесус (26, 35), Маркиньош (51), Луан (79).
Нигерия - Германия - 0:2 (0:1)
Голы: Клостерманн (9), Петерсен (89).
Матч за бронзовые медали и финал состояться в предпоследний день Олимпиады, 20 августа.
Также отметим, что сборная Бразилии никогда не выигрывала футбольный турнир на Олимпиаде, но трижды играла в финале. В активе Германии есть победа сборной ГДР в 1976 году.
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