Рио-2016. Украинец Виноградов стал финалистом в метании молота
18:28, 17 августа 2016Рио-2016
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32-летний уроженец Василькова занял в квалификации 11-е место.
Reuters
Украинский легкоатлет Евгений Виноградов вышел в финал олимпийских соревнований по метанию молота.
В квалификации он смог отправить молот на 73,95 метра. Этот результат стал 11-м среди всех 30 участников состязаний.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяФинал, в котором примут участие 12 спортсменов, начнется послезавтра, 19 августа, в 03:05 по киевскому времени.
Отметим, что персональный рекорд в метании молота 32-летний Виноградов установил еще в 2008 году, когда на соревнованиях в Киеве отправил снаряд на 80,58 метра.
Для уроженца Василькова это второе участие в Олимпиаде после Пекина-2008, где он не смог пробиться в финал.
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