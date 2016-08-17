Рио-2016. Украинец Виноградов стал финалистом в метании молота

Украинский легкоатлет Евгений Виноградов вышел в финал олимпийских соревнований по метанию молота.

В квалификации он смог отправить молот на 73,95 метра. Этот результат стал 11-м среди всех 30 участников состязаний.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяФинал, в котором примут участие 12 спортсменов, начнется послезавтра, 19 августа, в 03:05 по киевскому времени.

Отметим, что персональный рекорд в метании молота 32-летний Виноградов установил еще в 2008 году, когда на соревнованиях в Киеве отправил снаряд на 80,58 метра.

Для уроженца Василькова это второе участие в Олимпиаде после Пекина-2008, где он не смог пробиться в финал.