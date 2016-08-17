Рио-2016. Украинка Повх осталась за пределами Финала А в гребле на байдарках

Украинка Мария Повх не смогла выйти в Финал А олимпийских соревнований в гребле на байдарках, где спортсмены разыграют медали Игр.

В полуфинале она преодолела 500 метров дистанции за 2:00.714. Это время значительно хуже ее результата в квалификации и соответствует шестому месту в заплыве.

Среди всех участниц полуфинала Повх заняла 17-ю позицию и, таким образом, не вошла даже в Финал Б за 9-16 место.

Как сообщал УНИАН, ранее олимпийский чемпион Лондона-2012 Юрий Чебан также неудачно выступил в полуфинальном заплыве.