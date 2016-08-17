Рио-2016. Чебан показал 11-й результат в квалификации заездов на каноэ

Украинец Юрий Чебан финишировал третьим в своем квалификационном заезде на олимпийских соревнованиях по гребле на каноэ.

Дистанцию в 200 метров одессит преодолел за 41.220. С этим показателем он занял 11-е место в общей классификации каноистов в квалификации. Далее Чебан примет участие в полуфинале, который также состоится сегодня и начнется в 16:42.

Напомним, 30-летний Юрий Чебан третий раз принимает участие в Олимпиаде. В этой дисциплине он является бронзовым призером Пекина-2008 и Лондона-2012.