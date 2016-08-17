На Олимпиаде две упавших бегуньи помогли друг другу добраться до финиша (фото)

Как передает "Слон", на 9-м из 13 кругов все бегуньи двигались по треку в тесной группе.

В какой-то момент Никки Хамблин из Новой Зеландии споткнулась и упала. Сразу за ней шла представительница США Эбби д'Агостино, которая задела упавшую Хамблин и сама в падении подвернула колено.

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Когда обе спортсменки поднялись и вновь побежали, американка поняла, что ей придется гораздо тяжелее, чем новозеландке. Д'Агостино, пробежав несколько метров, снова упала из-за своего колена. И на этот раз уже Хамблин помогла ей подняться.

В итоге две спортсменки, которые даже не были знакомы на старте, поддерживая и помогая друг другу, финишировали последними. Хамблин показала время 16:43,61, д'Агостино – 17:10,02.

Несмотря на это, организаторы решили, что они обе пройдут в финал и побегут в субботу 20 августа.