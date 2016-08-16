Олимпийский чемпион Верняев: "Перед выступлением от волнения не мог уснуть до четырех утра"

Первый украинский олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев прокомментировал свое сегодняшнее выступление в общении со СМИ, сообщает корреспондент УНИАН из Рио-де-Жанейро.

"Я очень счастлив, горд, ждал эту медаль. Я был расстроен, когда не получилось выиграть золото в многоборье, но продолжал верить в свой шанс. Не мог сегодня уснуть до четырех утра. Настолько волновался и ждал этого выступления", - отметил чемпион.

На вопрос о том, доволен ли он своим сегодняшним выступлением, было ли оно близко к идеалу, Олег ответил: "Нет, конечно, вы же видели как меня шатало из стороны в сторону... Элементы выполнил нормально, судьи оценили. Это самое главное".

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А на вопрос о выступлении на последнем снаряде - перекладине, где Верняев занял поледнее 8-е место, он ответил: "Я честно подошел к тренеру и сказал - не хочу выступать. Он, естественно, начал меня успокаивать, настраивать. Посидел, десять минут отдохнул. Пошел, выступил, но, честно говоря, эмоций уже не было никаких. Да и силы были на исходе. В последнем упражнении почти ни на что не рассчитывал".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Олег Верняев выиграл соревнования в упражнении на парралельных брусьях и стал первым украинским олимпийским чемпионом Рио-2016.