Рио-2016. Украинка Коб вылетела в четвертьфинале боксерского турнира

Украинка Татьяна Коб не смогла выйти в полуфинал олимпийского боксерского турнира для бойцов весовой категории 48-51 кг.

В четвертьфинальном бою она судейским решением усиупила британке Николе Адамс, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012. Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяУкраинка проиграла по очкам в каждом из раундов.

Напомним, в предварительном раунде украинка победила представительницу Болгарии Станимиру Петрову.

Ранее в мужских соревнованиях по боксу все четыре представителя Украины на Олимпиаде выбыли из турниров после своих первых поединков.