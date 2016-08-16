Рио-2016. Украинка Коб вылетела в четвертьфинале боксерского турнира

17:15, 16 августа 2016
Рио-2016
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Украина завершила свое участие в боксерских турнирах на Олимпиаде-2016.

Reuters

Украинка Татьяна Коб не смогла выйти в полуфинал олимпийского боксерского турнира для бойцов весовой категории 48-51 кг.

В четвертьфинальном бою она судейским решением усиупила британке Николе Адамс, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012. Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяУкраинка проиграла по очкам в каждом из раундов.

Напомним, в предварительном раунде украинка победила представительницу Болгарии Станимиру Петрову.

Ранее в мужских соревнованиях по боксу все четыре представителя Украины на Олимпиаде выбыли из турниров после своих первых поединков.

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