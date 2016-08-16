Видеоблог Rio2016: украденное у Беленюка "золото" и лишь 5 медалей в копилке Украины после 10 дней Олимпиады

Вечером 15 августа наш Кирилл побывал на финале соревнований по греко-римской борьбе для спортсменов в весовой категории до 85 кг, в котором украинец Жан Беленюк завоевал серебро, уступив россиянину Давиту Чакветадзе при достаточно неоднозначном судействе.

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Это четвертая серебряная медаль в активе олимпийской сборной Украины и пятая в целом.

Увы, после 10 из 16 олимпийских дней у украинских спортсменов ни одной золотой медали.

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