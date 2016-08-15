Рио-2016. Прыгуны в высоту Бондаренко и Проценко квалифицировались в финал

В Рио-де-Жанейро завершились квалификационные соревнования по прыжкам в высоту в рамках олимпийского турнира по легкой атлетике, где сразу два украинских спортсмена вышли в финал, сообщает корреспондент УНИАН.

Чемпион мира Богдан Бондаренко преодолел планку на высоте 2 метра 29 сантиметров и вошел в четверку атлетов, показавших лучший результат. Вместе с ним в квартете оказался и его основной оппонент Мутаз Баршим из Катара.

В свою очередь, Андрей Проценко разделил 7-е место, преодолев планку на аысоте 2,29 метра.

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Единственным украинцем, кто не смог преодолеть квалификационный барьер, стал 3-кратный чемпион Украины Дмитрий Яковенко, который с результатом 2,26 метра занял 20-е место.

В финал квалифицировались 15 спортсменов.