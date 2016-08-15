Фехтовальщик Карюченко: "Завоевать олимпийскую медаль помешали "олимпийские нервы"

Украинский шпажист Дмитрий Карюченко, который в составе команды занял 4-е место на Олимпийских играх-2016 прокомментировал неудачу команды в полуфинале с итальянцами и проигранный матч за 3-е место команде Венгрии, сообщает корреспондент УНИАН из Рио-де-Жанейро.

"Помешали нервы. Элементарный олимпийский мандраж. Мы очень хотели эту медаль, но ребята перегорели. У нас сначала был неудачный матч с командой Италии, где ребята потеряли шанс на "золото". Тем не менее, на встречу с венграми мы выходили с большой надеждой и уверенностью в себе. Все-таки мы чемпионы мира и обладатели наград другого достоинства первенств Европы и мира последних лет. Все мы грезили этой Олимпиадой и готовы были "порвать" соперников ради наград. К сожалению, не получилось", - отметил спортсмен.

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"Глубинных причин нашему поражению, если так посмотреть, очень много. Вы посмотрите за что дерется та же сборная России. За миллион долларов призовых! А мы... Наш тренер получает зарплату 3 тысячи гривен в месяц. В Украине за 16 лет до сих пор не построили ни одного специализированного зала для фехтования. Хотя, именно фехтование сейчас в лидерах - мы завоевали половину медалей Украины на Играх в Рио - две из четырех. Обидно видеть к себе такое отношение. Тем не менее, мы тренируемся в тех условиях, которые есть, постоянно находим мотивацию и выигрываем медали самых престижных соревнований. К сожалению, сегодня в Рио этого сделать не получилось", - продолжил спортсмен.

"Перспективы нашей команды? Да, мы все возрастные спортсмены, нам по 36 лет, но мотивация, как видим, остается... Олимпийские медали еще не завоеваны. Посмотрим, четыре года очень большой срок. Нужно прожить еще эти годы".

"Хочу попросить прощения у всех украинских болельщиков. Извините нас, мы также как и вы все, надеялись на медаль. К сожалению не получилось. Простите нас еще раз", - подытожил Карюченко.

Как сообщал УНИАН, мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах заняло 4-е место в командном турнире, проиграв в матче за третье место команде Венгрии.