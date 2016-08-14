Рио-2016. Верняев неудачно выступил в соревновании по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Олег Верняев не смог завоевать медаль в упражнении на коне во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Верняев неудачно начал выступление во время своей попытки, после чего попробовал сделать упражнение заново. Кроме того, во время исполнения украинец также допустил несколько ошибок. В результате, судьи поставили ему самый низкий балл среди всех восьми участников соревнований - 12,400.

Как сообщили комментаторы в эфире телеканала UA:Перший, на выступление Верняева могла повлиять простуда, которую он подхватил в Рио-де-Жанейро.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевал британец Макс Уитлок. Серебро - у другого британца Луиса Смита, а бронзу взял американец Александер Наддура.

Как сообщал УНИАН, ранее Верняев завоевал серебряную медаль в индивидуальном многоборье. Свое выступление на Олимпиаде он продолжит завтра, в упражнении опорный прыжок.