Рио-2016. Украинки идут пятыми после первого дня в синхронном плавании

Дуэт украинок Анны Волошиной и Лолиты Ананасовой занимает пятое место после первого дня олимпийских соревнований в синхронном плавании.

В произвольной программе украинки набрали 93,5333 очка, пропустив вперед синхронисток из России, Китая, Японии и Испании.

Завтра в 17:00 по киевскому времени спортсменки начнут выступление в технической программе, по итогам которого будет сформирована финальная сетка.

Отметим, что Волошина и Ананасова в 2016 году стали вице-чемпионками Европы.