Рио-2016. Украинки идут пятыми после первого дня в синхронном плавании

20:56, 14 августа 2016
Рио-2016
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Украинские синхронистки будут бороться за бронзу.

Волошина и Ананасова будут бороться за бронзу / day.kyiv.ua

Дуэт украинок Анны Волошиной и Лолиты Ананасовой занимает пятое место после первого дня олимпийских соревнований в синхронном плавании.

В произвольной программе украинки набрали 93,5333 очка, пропустив вперед синхронисток из России, Китая, Японии и Испании.

Завтра в 17:00 по киевскому времени спортсменки начнут выступление в технической программе, по итогам которого будет сформирована финальная сетка.

Отметим, что Волошина и Ананасова в 2016 году стали вице-чемпионками Европы.

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