Рио-2016. Кулиш и Царьков не вышли в финал турнира по стрельбе из трех положений

Украинцы Сергей Кулиш и Олег Царьков не смогли выйти в финал олимпийских соревнований по стрельбе из винтовки из трех положений на 50 метров.

Оба украинца неплохо стреляли из положений с колена и на лежке, но проявили себя хуже при стрельбе стоя. В частности, Царьков в последней позиции один раз выбил 95 из 100 возможных баллов, а Кулиш - 91.

В итоге, Царькову для выхода в финал не хватило всего одного попадания, Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяон с 1173 очками занял итоговое десятое место. У Кулиша - 1171 очко и 14-е место среди 44 спортсменов.

В финал соревнований прошли восемь лучших стрелков. Лучший результат с большим отрывом от преследователей показал россиянин Сергей Каменский - 1184 очка.

Добавим, что сегодня последний день в программе стрельбы на Олимпиаде-2016. Таким образом, в этом виде спорта Украина смогла завоевать одну серебряную медаль, которую добыл Сергей Кулиш.