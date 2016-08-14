Рио-2016: Пуэрториканка Пуиг сенсационно стала чемпионкой олимпийских Игр по теннису

В Рио-де-Жанейро завершился финальный матч олимпийского турниа по теннису в женском одиночном разряде где Моника Пуиг из Пуэрто-Рико сенсационно обыграла Анжелику Кербер из Германии, сообщает корреспондент УНИАН.

Пуиг выиграла со счетом 6:4, 4:6, 6:1.

34-й номер мирового рейтинга Пуиг в матче со второй ракеткой мира и безусловной фавориткой финала Кербер сумела на равных продержаться два сета и, несмотря на досадное поражение в концовке второго, найти в себе силы и разгромить соперницу в решающей третьей партии - 6:1.

В матче за бронзовую Медаль Петра Квитова из Чехии (обидчица Элины Свитолиной в четвертьфинале) обыграла Мэдисон Кей из США - 7:5, 2:6, 6:2.

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Также сегодня состоялся матч за бронзовую медаль в женском парном разряде где Люси Шафаржова и Барбара Стрыкова из Чехии обыграли своих сотечественниц Андреу Главачкову и Люси Храдецку - 7:5, 6:1.

Олимпийский турнир по теннису завершится в воскресенье, 14 августа.