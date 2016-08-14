Рио-2016: Легкоатлетки Повх и Погребняк не смогли пробиться в финал забега на 100 метров

В Рио-де-Жанейро на олимпийском турнире по легкой атлетике завершились полуфинальные забеги на 100 метров среди женщин, где украинки Олеся Повх и Наталья Погребняк показали 20-21 результаты и не прошли в финал, сообщает кореспондент УНИАН.

Повх, которая бежла в первом полуфинале, показала результат 11,29 и финишировала на последнем месте из восьми участниц. Погребняк бежала во втором забеге, преодолела дистанцию за 11,32 секунды и финишировала на седьмом месте, опередив на одну сотую секунды британку Эшу Филп.

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Чуть позже состоялся финальный забег, в котором быстрейшей была Элин Томпсон из Ямайки (10,71). Она обогнала американку Тори Боуи (10,83) и титулованную ямайскую бегунью Шелли-Энн Фрейзер Прайс (10,86).

Как сообщал УНИАН, соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Рио проходят с 12 по 21 августа.