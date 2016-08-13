Видеоблог Rio2016: "золотая" еда в столовой для журналистов

Это огромный крытый тент с огромным количеством столов и уже ставшей традиционной для Рио очередью.

В меню здесь разнообразные салаты, горячие блюда, мясные блюда, картошка и даже пицца. Тут есть как европейская еда, так и с местным бразильским калоритом - в общем, на любой вкус. Все это напомнило нашему Кириллу об украинских общепитах и даже заставило немного поностальгировать о Родине.

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Почему же в начале Кирилл назвал эту еду "золотой"? Потому что здесь она продается на вес, и килограм такой в общем-то не элитной еды может обойтись приблизительно в 800 гривень.