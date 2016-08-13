Видеоблог Rio2016: "золотая" еда в столовой для журналистов
18:51, 13 августа 2016Рио-2016
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Мячик и свисток спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.
Facebook Kirill Stadnichenko
Это огромный крытый тент с огромным количеством столов и уже ставшей традиционной для Рио очередью.
В меню здесь разнообразные салаты, горячие блюда, мясные блюда, картошка и даже пицца. Тут есть как европейская еда, так и с местным бразильским калоритом - в общем, на любой вкус. Все это напомнило нашему Кириллу об украинских общепитах и даже заставило немного поностальгировать о Родине.
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Почему же в начале Кирилл назвал эту еду "золотой"? Потому что здесь она продается на вес, и килограм такой в общем-то не элитной еды может обойтись приблизительно в 800 гривень.
Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
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