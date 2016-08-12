Рио-2016: Американский пловец Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился финальный заплыв турнира в плавании на дистанции 200 метров комплексом у мужчин, где победу одержал американец Майкл Фелпс, став таким образом 22-кратным чемпионом Олимпийских игр, сообщает корреспондент УНИАН.

Фелпс проплыл дистанцию за 1 минуту 54,66 секунды.

Американец почти на две секунды опередил Косуке Хагино из Японии (1:56,61). Третье место занял Шун Ванг из Китая (1:57,05).

Таким образом, Фелпс в очередной раз побил свой собственный рекорд.

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Еще до Олимпиады в Рио он был самым титулованным атлетом мира, завоевав в общей сложности 18 золотых олимпийских наград. В Бразилии он сумел пополнить свою копилку еще четырьмя наградами высшей пробы.

Турнир по плаванию в рамках Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро проходит с 6 по 13 августа.