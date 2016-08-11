Рио-2016. Украинский дзюдоист Блошенко не смог выиграть бронзовую медаль Олимпиады

Украинец Артем Блошенко не смог завоевать бронзовую медаль на олимпийском турнире по дзюдо в Рио-де-Жанейро для спортсменов весовой категории до 100 кг.

В матче за третье место донетчанин уступил японцу Рюносуке Хаге. В течение схватки Хаге удалось применить к Блошенко болевой прием, и украинец сдался. В результате японец победил иппоном (100:0).

Как сообщал УНИАН, сегодня Артем Блошенко вышел в полуфинал соревнований по дзюдо, но проиграл в нем азербайджанцу Эльмару Гасымову.

Ранее украинец по очереди выиграл четыре схватки - у узбека Сойиба Курбонова, пакистанца Шаха Хуссейна Шаха, южнокорейца Хухама Чо и немца Карла-Рихарда Фрея.