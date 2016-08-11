Рио-2016. Украинский дзюдоист Блошенко поборется за бронзу

Украинец Артем Блошенко не смог пробиться в финал олимпийского турнира по дзюдо в Рио-де-Жанейро для спортсменов весовой категории до 100 кг.

В полуфинале 31-летний донетчанин уступил лидеру мирового рейтинга дзюдо Эльмару Гасымову из Азербайджана. Сопернику украинцу удалось выиграть благодаря приему косото-гакэ, за который он получил иппон (100:0).

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяТеперь Блошенко предстоит принять участие в утешительном мини-турнире между четырьмя спортсменами за бронзовую медаль. Борьба за бронзу завершится в течение дня.

Как сообщал УНИАН, сегодня Блошенко по очереди выиграл четыре схватки - у узбека Сойиба Курбонова, пакистанца Шаха Хуссейна Шаха, южнокорейца Гухама Чо и немца Карла-Рихарда Фрея.