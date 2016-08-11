Рио-2016. Украинский пловец Говоров финишировал первым в квалификационном заплыве
19:41, 11 августа 2016Рио-2016
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Днепровец вышел в полуфинал соревнований и подтвердил свои амбиции на олимпийскую медаль в Рио.
Reuters
Украинский пловец Андрей Говоров финишировал первым в квалификационном заплыве вольным стилем (50 м) на Олимпиде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Время Говорова - 21,49 секунды. Этот результат позволил ему стать лучшим среди всех 85 участников заплывов. Второе и третье место заняли американцы Натан Эдриен и Энтони Ирвин.
Полуфиналы соревнований в данной дисциплине начнутся ближайшей ночью, в 04:03 по киевскому времени.
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