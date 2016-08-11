Рио-2016. Матч Свитолиной в четвертьфинале теннисного турнира состоится сегодня

Четвертьфинальный матч олимпийского теннисного турнира между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Петрой Квитовой должен состояться сегодня. Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Даша Кузнецова.

Ориентировочное начало матча - 19:30.

По ее словам, матч Свитолиной с Квитовой был перенесен с центрального корта на второй корт. Это решение не позволит украинскому телеканалу UA:Перший провести прямую трансляцию поединка, так как телеканал имеет права на показ теннисных матчей лишь с центрального корта.

Как сообщал УНИАН, ранее Элина Свитолина сенсационно обыграла на олимпийском турнире первую ракетку мира Серену Уильямс.

Матч украинки против Петры Квитовой должен был состояться вчера, но из-за дождя поединок был перенесен.