Рио-2016. Украинская команда шпажисток проиграла Китаю в четвертьфинале турнира по фехтованию

Женская команда Украины по фехтованию на шпагах не смогла выйти в полуфинал олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро.

В противостоянии со командой Китая в 1/4 финала украинки уступили с общим счетом 42:34.

Ключевым оказался предпоследний восьмой раунд, в котором Елена Кривицкая уступила сопернице со счетом 2:5. В девятом раунде Яна Шемякина также проиграла, счет ее "трехминутки" с китайкой Сун Юйцзэ - 10:13.

Суммарно Яна Шемякина нанесла соперницам 14 уколов, Ксения Пантелеева - 13 и Елена Кривицкая - 7.

Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала команда украинских шпажисток победила сборную Бразилии со счетом 45:32.