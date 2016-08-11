"Недорого. Но волнительно": российский пловец рассказал о своем ограблении на Олимпиаде

Об этом пишет Meduza.

«Спешу сообщить, что со мной все хорошо. Разошлись полюбовно. Я им все из карманов взамен на захватывающую историю для потомства. Недорого. Но волнительно», - написал Коротышкин.

Евгений Коротышкин является трехкратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. На протяжении многих лет был капитаном сборной России. На Олимпиаде в Лодоне в 2012 году он завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. В апреле 2015 года Коротышкин завершил профессиональную карьеру.

Вечером 5 августа в Рио-де-Жанейро был ограблен дом болельщиков российской сборной на Олимпиаде («Русский дом»). Сообщалось, что пропали три ноутбука и фотокамера.

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10 августа на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в драке получил травмубельгийский дзюдоист Дирк ван Тихельт, ставший за несколько дней до этого бронзовым призером Олимпиады.

В то же время австралийских спортсменов обворовали прямо в олимпийской деревне. Причем, есть подозрения, что преступники пошли на хитрость – ведь вещи атлетов были похищены из номеров гостиницы в тот момент, когда всех эвакуировали из-за задымления. Кроме того, об опасной криминогенной обстановке в Рио сообщал и наш спецкорр Кирилл Стадниченко в своем видеоблоге.