Рио-2016. Омельчук не смог выйти в финал соревнований по стрельбе
16:44, 10 августа 2016Рио-2016
214
Украинский стрелок в квалификации занял скромное 21-е место.
Омельчук покидает Рио-де-Жанейро / issf-sports.org
Украинец Олег Омельчук не смог пробиться в финал соревнований по стрельбе из пистолета на 50 метров на Олимпиаде в Рио-де-жанейро.
В квалификации 33-летний спортсмен выбил 550 очков и занял итоговое 21-е место.
Победителем квалификации стал южнокореец Чин Джон О, набравший 567 очков.
Как сообщал УНИАН, ранее Омельчук неудачно выступил на олимпийских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. В квалификации он занял 14-е место.
Сегодняшние соревнования были последними для украинского стрелка на Олимпиаде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter