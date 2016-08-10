Рио-2016. Омельчук не смог выйти в финал соревнований по стрельбе

Украинец Олег Омельчук не смог пробиться в финал соревнований по стрельбе из пистолета на 50 метров на Олимпиаде в Рио-де-жанейро.

В квалификации 33-летний спортсмен выбил 550 очков и занял итоговое 21-е место.

Победителем квалификации стал южнокореец Чин Джон О, набравший 567 очков.

Как сообщал УНИАН, ранее Омельчук неудачно выступил на олимпийских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. В квалификации он занял 14-е место.

Сегодняшние соревнования были последними для украинского стрелка на Олимпиаде.