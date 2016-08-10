Рио-2016. Лелейко завершила соревнования по фехтованию на рапирах после первого поединка
16:11, 10 августа 2016Рио-2016
216
Украинская фехтовальщица уступила француженке Астрид Гуйар.
Reuters
Украинка Ольга Лелейко не смогла пробиться в 1/8 финала олимпийских соревнований по фехтованию на рапирах, которые проходят в Рио-де-Жанейро.
В поединке 1/16 финала она уступила француженке Астрид Гуайр со счетом 9:15.
Других украинских представительниц в соревнованиях на рапире нет. Вместе с тем, сегодня в 18:45 борьбу за медали Игр в Рио начнет украинский саблист Андрей Ягодка.
Как сообщал УНИАН, 8 августа украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзу Олимпийских игр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter