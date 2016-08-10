Формула-1: "Манор" нанял другого пилота вместо индонезийца Харьянто

Руководство команды Формулы-1 "Манор" приняло решение прекратить действие контракта с индонезийским пилотом Рио Харьянто. Об этом говорится в официальном заявлении команды на странице в Facebook.

Отмечается, что Харьянто не смог выполнить свои обязанности по текущему договору.

Кроме того, команда предложила индонезийцу место тест-пилота на оставшиеся девять гонок сезона в Формуле-1.

Новым пилотом "Манор" стал 19-летний француз Эстебан Окон.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рио Харьянто провел за "Манор" 12 гонок, но не смог в них набрать ни одного очка. Индонезиец занимает последнее 23-е место в личном зачете пилотов. Лучший результат гонщика - 15-е место на Гран-при Монако.