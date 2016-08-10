Теннисистка Свитолина после победы над лучшей в мире Уильямс: "Это невероятное ощущение"

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в матче 1/8 финала теннисного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, отметив свои очень сильные чувства после игры, сообщает корреспондент УНИАН из Рио.

"Это невероятное чувство. Не так часто побеждаешь первую ракетку мира и сегодня мне еще предстоит это осознать", - отметила украинка.

Говоря о причинах своего сенсационного успеха отметила: "Я просто старалась не думать о победе до самого конца. Выполняла свою работу, старалась изо всех сил. У меня очень многое получалось, в то время как соперница явно находилась не в своей тарелке".

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Рассуждая о том, что турнирная сетка получилась очень сложной из-за неблагоприятного жребия отметила: "Да, мне наверное немного не повезло с жеребьевкой. Ведь я не самая слабая из сеянных на этом турнире. Тем не менее, я нисколько не жалела о том, что пришлось играть с Уильямс в 1/8 финала. Ведь мы постоянно работаем, тренируемся для того, чтобы совершенствоваться. Каждая теннисистка жалает обыграть ту, кто сейчас на вершине. Сегодня у меня это получилось. Я счастлива!"

А на вопрос о том, как она будет противостоять в матче 1/4 финала Петре Квитовой из Чехии улыбаясь ответила: "Я еще не думала об этом. Дайте мне просто порадоваться успеху".

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду по киевскому времени Элина Свитолина сенсационно обыграла сильнейшую теннисистку мира американку Серену Уильямс и вышла в четвертьфинал.

Матч 1/4 финала Свитолина - Квитова состоится в ночь на четверг по киевскому времени и начнется в 00:45.