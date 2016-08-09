В иранских новостях "спрятали" одетую в бикини олимпийскую спортcменку (фото)

Иранское новостное агентство Tasim обнародовало снимок с матча Египет – Германия по пляжному волейболу на Олимпиаде с заретушированной немецкой волейболисткой в бикини, которая попала в кадр вместе со спортсменкой египетской сборной. Фото появилось в Twitter агентства.

حضور بانوی محجبه مصری در مسابقات والیبال ساحلی المپیک ریو 2016 مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته است. pic.twitter.com/HE6Ok2QNTW — خبرگزاری تنسیم-فارسی (@Tansimnews) August 8, 2016

На снимке запечатлен игровой момент, в котором обе девушки тянутся к мячу возле сетки. Разница в том, что египетская спортсменка Доа Эльхобаши одета в полностью закрытую форму, а Кира Валькенхорста из Германии – в традиционные для пляжного волейбола короткий топ и мини-шорты.

Немецкую спортсменку агентство на фото спрятало за ретушью, которую часто применяют, например, для прикрытия лиц людей, которые должны остаться неопознанными, или кровавых сцен. Оригинальный снимок сделал фотограф международного агентства Reuters.

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Вероятно, что такое решение "прикрыть" слишком "раздетую" спортсменку было принято в связи с исламской традицией, которая диктует образ жизни иранцев и запрещает женщинам показывать свое тело.

Обязанность женщин носить закрытую одежду вернулась в эту страну в 1979 году после Исламской революции. Захвативший власть аятолла Хомейни потребовал, чтобы женщины не посещали общественные места в светской одежде. Разрешена только традиционная исламская: плащ, платок, хиджаб и гольфы.