Рио-2016: Сиченикова вылетела в 1/16 финала соревнований по стрельбе из лука

Украинка Лидия Сиченикова не смогла выйти в 1/8 финала олимпийских соревнований по стрельбе из лука, которые проходят в Рио-де-Жанейро.

В поединке 1/16 финала она уступила представительнице Южной Кореи Чхан Хэ Джин со счетом 2:6. Отметим, что в первых двух периодах, в которых украинка проиграла, она выбивала 27 и 28 очков соответственно из 30 возможных.

Ранее во встрече 1/32 финала 23-летняя Сиченикова победила опытную представительницу Грузии Хатуну Нариманидзе - 7:1.

Как сообщал УНИАН, вчера Вероника Марченко покинула одиночные соревнования по стрельбе из лука на стадии 1/16 финала.