Рио-2016: Сиченикова вылетела в 1/16 финала соревнований по стрельбе из лука
19:11, 09 августа 2016Рио-2016
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Украинская лучница провела очень достойный поединок против Чхан Хэ Джи из Южной Кореи, но не смогла одержать победу.
Reuters
Украинка Лидия Сиченикова не смогла выйти в 1/8 финала олимпийских соревнований по стрельбе из лука, которые проходят в Рио-де-Жанейро.
В поединке 1/16 финала она уступила представительнице Южной Кореи Чхан Хэ Джин со счетом 2:6. Отметим, что в первых двух периодах, в которых украинка проиграла, она выбивала 27 и 28 очков соответственно из 30 возможных.
Ранее во встрече 1/32 финала 23-летняя Сиченикова победила опытную представительницу Грузии Хатуну Нариманидзе - 7:1.
Как сообщал УНИАН, вчера Вероника Марченко покинула одиночные соревнования по стрельбе из лука на стадии 1/16 финала.
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