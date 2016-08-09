Рио-2016. Украинские гимнасты заняли последнее место в финале командного многоборья

Сборная Украины по спортивной гимнастике заняла последнее восьмое место в финале командного многоборья на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Результат украинцев предрешило отсутствие в составе команды одного из пятерки гимнастов Максима Семянкива. Он не смог принять участие ни в одном из четырех упражнений, где был заявлен.

Как сообщили в эфире телеканала UA:Перший, Семянкив получил травму запястья.

В результате, Украина набрала на соревновании 202,078 очка, остав от седьмого места на 59 очков и от первого - на 72 очка.

Золотую медаль в многоборье завоевала сборная Японии. Серебро - у России, бронза - у Китая.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украина смогла пробиться в финал командного многоборья, заняв в квалификации соревнований седьмое место.