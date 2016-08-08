Рио-2016: Первая ракетка мира Джокович сенсационно вылетел в первом раунде теннисного турнира
15:59, 08 августа 2016Рио-2016
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Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро неожиданно обыграл серба в двух сетах.
Reuters
Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге ITF, сенсационно покинул олимпийский теннисный турнир после матча первого раунда.
Джокович в двух сетах проиграл аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, который четыре года назад стал бронзовым призером Олимпиады, а теперь находится на 144-м месте в мужском рейтинге теннисистов.
Матч завершился в двух сетах - 7:6, 7:6 в пользу Дель Потро.
Отметим, что другие фавориты мужского теннисного турнира - Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Кеи Нишикори и Жо-Вилфред Тсонга прошли во второй раунд соревнований.
Как сообщал УНИАН, украинец Илья Марченко уступил в первом раунде теннисного турнира итальянцу Андреасу Сеппи.
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