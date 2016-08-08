Рио-2016: Первая ракетка мира Джокович сенсационно вылетел в первом раунде теннисного турнира

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге ITF, сенсационно покинул олимпийский теннисный турнир после матча первого раунда.

Джокович в двух сетах проиграл аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, который четыре года назад стал бронзовым призером Олимпиады, а теперь находится на 144-м месте в мужском рейтинге теннисистов.

Матч завершился в двух сетах - 7:6, 7:6 в пользу Дель Потро.

Отметим, что другие фавориты мужского теннисного турнира - Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Кеи Нишикори и Жо-Вилфред Тсонга прошли во второй раунд соревнований.

Как сообщал УНИАН, украинец Илья Марченко уступил в первом раунде теннисного турнира итальянцу Андреасу Сеппи.