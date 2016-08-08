Рио-2016. Все три украинские теннисные пары проиграли в первом круге Олимпиады

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершились матчи первого круга парного теннисного турнира, в котором все три украинских дуэта проиграли и выбыли из дльнейшей борьбы.

В мужском турнире нашу страну представлял дуэт Илья Марченко - Денис Молчанов, которые провели первый и последний на олимпийском турнире матч против итальянцев Фабио Фоньини и Андреаса Сеппи. Игра у украинцев явно не заладилась и они уступили в двух партиях - 3:6. 4:6.

Чуть ранее в женском парном разряде сестры Людмила и Надежда Киченок противостояли китайскому дуэту Ху Ифань - Сайсай Женг и были буквально разгромлены оппонентками - 0:6, 3:6.

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Последней третьей парой, также выступавшей в женских соревнованиях был дуэт Элина Свитолина - Ольга Савчук, который провел самый напряженный матч и имел шансы на успех. Тем не менее, в трехсетовой борьбе украинки уступили в последний момент, проиграв два гейма подряд при счете 4:4. Общий счет игры - 6:7 (1), 6:1, 4:6.

Как сообщал УНИАН, накануне Элина Свитолина выиграла стартовый матч в одиночном разряде у немки Андреи Петкович (2:6, 6:1, 6:3) и вышла во второй круг соревнований.