Рио-2016: украинец Коу вышел в третий раунд турнира по настольному теннису

Украинец Лей Коу вышел в третий раунд олимпийских соревнований по настольному теннису в Рио-де-Жанейро.

В матче второго раунда с египтянином Омара Ассара ему понадобились максимально возможные семь геймов. Украинец по ходу игры вел в счете 2:0, 3:1 и в результате одержал победу со счетом 4:3.

Читайте такжеRio2016: соревнования по стрельбе не принесли хороших новостей (видео)Матч третьего раунда, в котором Лей Коу сыграет против француза Симона Гаузи, состоится начнется ближайшей ночью, в 03:00 по киевскому времени.

Напомним, 28-летний Лей Коу родился в Китае, но уже много лет выступает за Украину, будучи членом донецкого спортивного клуба "Норд". Он выступал за сборную Украина на Олимпиаде-2008 в Пекине, но не смог там пройти предварительный раунд.