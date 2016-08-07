Рио-2016: Украина проиграла Японии в соревнованиях по стрельбе из лука

Женская сборная Украины проиграла команде Японии в 1/8 финала олимпийских соревнований по стрельбе из лука в Рио-де-Жанейро.

Сборную Украины представляли Лидия Сиченикова, Анастасия Павлова и Вероника Марченко. Счет матча - 6:2 в пользу Японии.

Напомним, завтра в программе Олимпиады мужские индивидуальные соревнования по стрельбе из лука. Олимпийский чемпион Пекина-2008 Виктор Рубан занял в квалификации 25-е место и в поединке 1/16 финала встретится с индонезийцем Хендрой Пурнамой.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.