Рио-2016: Украина проиграла Японии в соревнованиях по стрельбе из лука
15:58, 07 августа 2016Рио-2016
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Женская сборная Украины завершила выступления на стадии 1/8 финала.
Reuters
Женская сборная Украины проиграла команде Японии в 1/8 финала олимпийских соревнований по стрельбе из лука в Рио-де-Жанейро.
Сборную Украины представляли Лидия Сиченикова, Анастасия Павлова и Вероника Марченко. Счет матча - 6:2 в пользу Японии.
Напомним, завтра в программе Олимпиады мужские индивидуальные соревнования по стрельбе из лука. Олимпийский чемпион Пекина-2008 Виктор Рубан занял в квалификации 25-е место и в поединке 1/16 финала встретится с индонезийцем Хендрой Пурнамой.
Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.
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