В Рио-де-Жанейро едва не утонул пресс-атташе Федерации пятиборья России

​В Рио-де-Жанейро спасатели помогли выбраться из воды пресс-атташе российской Федерации пятиборья Алексею Попову, которого едва не унесло течением в океан. Об этом сам Попов сообщил на своей странице в Facebook, сообщает РБК.

"Голову не потерял, сразу попытался выплыть наискосок, но выплыть не получалось, меня уносило все дальше. Хорошо, местные спасатели среагировали быстро <...> Примчались (в ластах) и помогли выплыть обратно», — написал он.

Попов подчеркнул, что не употреблял алкоголь перед тем, как решил искупаться, а также отметил, что в целом плавает хорошо. Пресс-атташе уточнил, что инцидент произошел 6 августа. Этот день он назвал своим вторым днем рождения.

Отметим, что соревнования по пятиборью стартуют 18 августа. Среди украинцев в них примут участие Павел Тимощенко и Анастасия Спас.

Как сообщалось, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.