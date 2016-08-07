Украинец Верняев занял 1-е место в квалификации многоборья по спортивной гимнастике на Играх-2016

В Рио-де-Жанейро закончились квалификационные соревнования Олимпийских игр-2016 по спортивной гимнастике, где украинец Олег Верняев занял 1-е место в многоборье.

Наш спортсмен показал результат 91,964 балла.

Украинец опередил Коэ Учимчура из Японии (90,498) и Давида Белявского из России (89,799).

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В командных соревнованиях, из-за низких результатов партнеров Верняева по команде, сборная Украины заняла 7-е место (263,002), но сумела квалифицироваться в финал.

Как сообщал УНИАН, в первй день Олимпийских игр-2016 сборная Украины не завоевала ни одной награды.